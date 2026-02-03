Беговое сообщество анонсировало вторую часть календаря забегов на 2026 год
В программе — старты, которые подойдут спортсменам с любым уровнем подготовки. Беговое сообщество анонсировало календарь забегов — 2026.
Жирным шрифтом выделены забеги из второй части календаря.
Календарь стартов от Бегового сообщества на 2026 год
- 21 и 22 февраля — соревнования «Скорость»
- 5 апреля — забег «Апрель»
- 11 апреля — кросс «Быстрый пёс»
- 12 апреля — кросс «Лисья гора»
- 25-26 апреля — Московский полумарафон
- 16 мая — эстафета по Садовому кольцу
- 24 мая — соревнования «Скорость» на стадионе
- 7 июня — Красочный забег
- 20 июня — Ночной забег
- 4 июля — марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
- 8 и 9 августа — СПБ полумарафон «Северная столица»
- 22 августа — Большой фестиваль бега
- 19 и 20 сентября — Московский марафон
- 3 октября — кросс «Быстрый пёс»
- 4 октября — кросс «Лисья гора»
- 21 и 22 ноября — соревнования «Скорость»
С датами ключевых забегов можно ознакомиться по ссылке:
Регистрация на первые два забега уже открыта, на остальные – скоро откроется. Календарь может дополняться.
