Беговое сообщество анонсировало вторую часть календаря забегов на 2026 год

Календарь стартов от Бегового сообщества
В программе — старты, которые подойдут спортсменам с любым уровнем подготовки. Беговое сообщество анонсировало календарь забегов — 2026.

Жирным шрифтом выделены забеги из второй части календаря.

Календарь стартов от Бегового сообщества на 2026 год

  • 21 и 22 февраля — соревнования «Скорость»
  • 5 апреля — забег «Апрель»
  • 11 апреля — кросс «Быстрый пёс»
  • 12 апреля — кросс «Лисья гора»
  • 25-26 апреля — Московский полумарафон
  • 16 мая — эстафета по Садовому кольцу
  • 24 мая — соревнования «Скорость» на стадионе
  • 7 июня — Красочный забег
  • 20 июня Ночной забег
  • 4 июля — марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
  • 8 и 9 августа — СПБ полумарафон «Северная столица»
  • 22 августа — Большой фестиваль бега
  • 19 и 20 сентября — Московский марафон
  • 3 октября — кросс «Быстрый пёс»
  • 4 октября — кросс «Лисья гора»
  • 21 и 22 ноября — соревнования «Скорость»
С датами ключевых забегов можно ознакомиться по ссылке:
Команда «Бегового сообщества» представила календарь ключевых забегов на 2026 год

Регистрация на первые два забега уже открыта, на остальные – скоро откроется. Календарь может дополняться.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

