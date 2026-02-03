Беговое сообщество анонсировало вторую часть календаря забегов на 2026 год

В программе — старты, которые подойдут спортсменам с любым уровнем подготовки. Беговое сообщество анонсировало календарь забегов — 2026.

Жирным шрифтом выделены забеги из второй части календаря.

Календарь стартов от Бегового сообщества на 2026 год

21 и 22 февраля — соревнования «Скорость»

5 апреля — забег «Апрель»

11 апреля — кросс «Быстрый пёс»

12 апреля — кросс «Лисья гора»

25-26 апреля — Московский полумарафон

16 мая — эстафета по Садовому кольцу

24 мая — соревнования «Скорость» на стадионе

7 июня — Красочный забег

20 июня — Ночной забег

— 4 июля — марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

8 и 9 августа — СПБ полумарафон «Северная столица»

22 августа — Большой фестиваль бега

19 и 20 сентября — Московский марафон

3 октября — кросс «Быстрый пёс»

4 октября — кросс «Лисья гора»

21 и 22 ноября — соревнования «Скорость»

С датами ключевых забегов можно ознакомиться по ссылке: Команда «Бегового сообщества» представила календарь ключевых забегов на 2026 год

Регистрация на первые два забега уже открыта, на остальные – скоро откроется. Календарь может дополняться.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.