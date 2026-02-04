Психолог раскрыла главный секрет работы мозга

Эта простая истина поможет значительно улучшить качество жизни. Психолог Виолета Юрченко раскрыла главный секрет работы мозга. По её словам, на показатель сильно влияет, насколько активный образ жизни ведёт человек.

«Движение — это естественная перезагрузка для психики. Когда тело двигается, мозг получает возможность перераспределить энергию, восстанавливает баланс симпатической и парасимпатической нервной системы. Поэтому после прогулки, танца или тренировки человек ощущает не усталость, а ясность, лёгкость, присутствие в моменте», — объяснила Юрченко.

Благодаря движению улучшается кровоснабжение мозга и повышается выработка нейромедиаторов — серотонина, дофамина, эндорфинов. Вследствие этого снижается уровень гормона стресса кортизола.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.