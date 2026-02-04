Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт перечислила заболевания дёсен, которые провоцирует стресс

Эксперт перечислила заболевания дёсен, которые провоцирует стресс
К каким заболеваниям дёсен приводит стресс
Комментарии

Часто полость рта становится слабым местом из-за постоянных переживаний и тревоги. Стоматолог-терапевт Ольга Альбова рассказала, к каким заболеваниям дёсен может привести постоянный стресс.

«Длительный стресс часто приводит к таким заболеваниям, как, например, гингивит. Это начальное воспаление дёсен, при котором они становятся красными, отёчными и могут кровоточить. Без лечения может перейти в более серьёзную форму», — сказала врач.

Альбова объяснила, что, когда человек нервничает, его организм вырабатывает кортизол. Если стресс длится долго, этот гормон начинает ослаблять защитные силы организма, из-за чего бактерии легче атакуют дёсны.

Комментарии
