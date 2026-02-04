Психолог поделился простым упражнением для избавления от навязчивых мыслей

Важно научиться давать мозгу альтернативные варианты реакции. Психолог Алекс Летос поделился простым упражнением, которое поможет избавиться от навязчивых мыслей. Понадобится только бумага и карандаш.

Необходимо подробно описать суть проблемы. Затем — определить, какие чувства она вызывает, например, страх, печаль, гнев или вину. После этого нужно задать себе вопрос: чему эта проблема может научить и есть ли в ней что-то, что поможет расти.

Благодаря этому методу наш мозг начинает генерировать альтернативные варианты развития и исхода событий. Когда мы допускаем хотя бы минимальную вероятность позитивного сценария, уровень тревоги и стресса снижается.

