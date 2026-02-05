Скидки
Эксперт рассказала, какие могут быть последствия у монотонной работы

Чем опасна монотонная работа
Доктор психологических наук Вера Никишина рассказала, что за собой несёт монотонная работа. Она предупредила о необходимости хотя бы иногда менять занятия.

Если человек выполняет исключительно неинтересную, но необходимую работу, у него возникает монотония. Такое состояние характеризуется снижением эмоционального отклика, ухудшением умственной работоспособности и потерей концентрации внимания.

«Выполняя однообразные действия, мы лишаемся эмоциональной «подпитки», которая поддерживает наше внимание и продуктивность. Особенно остро это проявляется при решении задач, требующих волевых усилий, — тех, что нам изначально неприятны», — сказала эксперт.

