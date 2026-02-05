Скидки
Lifestyle Новости

Психолог рассказал, как бороться с усталостью от зимы

Психолог рассказал, как бороться с усталостью от зимы
Что делать, если устал от зимы
Комментарии

Эксперт посоветовал растормошить себя. Психолог Сергей Ланг рассказал, как бороться с усталостью от зимы. По его словам, причина этому явлению — отсутствие активности.

«Сейчас же то время, когда люди в основном пассивны. Лежат дома с телефоном и просто печально смотрят в окно. Конечно, от этого радости не будет. Поэтому я рекомендую усилить именно физическую нагрузку. Нет возможности ходить в спортзал — позанимайтесь дома, включите какие-то занятия, тренировки через тот же интернет, поотжимайтесь, поприседайте. Включите дома громкую музыку, устройте танцы», — сказал эксперт.

Кроме того, Ланг порекомендовал создать дома приятную атмосферу с помощью ароматических свечей или полежать в ванной. Важно самому создавать себе настроение и как можно раньше начать действовать, чтобы стало лучше.

Комментарии
