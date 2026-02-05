Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт дал простой совет для качественного сна

Эксперт дал простой совет для качественного сна
Совет для качественного сна
Комментарии

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов дал простой совет для качественного сна. Он рекомендовал максимально затемнять спальню или даже использовать блэкаут-шторы.

Бузунов объяснил, что частицы света, попадая на глаза даже через веки, могут подавлять выработку гормона сна мелатонина — а это ведёт к ночным пробуждениям и нарушению циркадных ритмов.

«На сон существенно влияет интенсивность света. Одно дело – ночник или свеча — это, допустим, несколько люксов. Другое дело — какой-нибудь прожектор, светящий в окно и дающий 200 люксов, — говорит собеседник издания. — Действительно, достаточно яркая внешняя иллюминация и избыточная освещённость помещения могут подавлять продукцию мелатонина. Дело в том, что фотоны света попадают нам в глаза даже через закрытые веки. Мозг это считывает и снижает выработку мелатонина — как итог, человек может хуже спать», — сказал эксперт.



Комментарии
