Турэксперт назвала скрытые расходы в путешествиях

Турэксперт назвала скрытые расходы в путешествиях
На некоторых моментах можно сэкономить. Турагент Рада Минасина рассказала в беседе с NEWS.ru, с какими скрытыми расходами могут столкнуться путешественники во время поездки.

По словам эксперта, главные подводные камни — официальные сборы и комиссии: виза, туристический налог, городские сборы в отелях и сборы за багаж или выбор места у авиакомпаний.

«Эти статьи легко упустить при первом подсчёте, потому что они появляются на момент брони или регистрации и могут составлять заметную часть затрат. Кроме того, при перелётах и пересадках стоит учитывать трансферы и такси до и от аэропорта. Ежедневные мелкие расходы тоже накапливаются: чаевые, покупка воды, зарядка устройств, стирка, платный интернет и мелкие сувениры», — пояснила Минасина.

