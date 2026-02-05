Турэксперт назвала скрытые расходы в путешествиях

На некоторых моментах можно сэкономить. Турагент Рада Минасина рассказала в беседе с NEWS.ru, с какими скрытыми расходами могут столкнуться путешественники во время поездки.

По словам эксперта, главные подводные камни — официальные сборы и комиссии: виза, туристический налог, городские сборы в отелях и сборы за багаж или выбор места у авиакомпаний.

«Эти статьи легко упустить при первом подсчёте, потому что они появляются на момент брони или регистрации и могут составлять заметную часть затрат. Кроме того, при перелётах и пересадках стоит учитывать трансферы и такси до и от аэропорта. Ежедневные мелкие расходы тоже накапливаются: чаевые, покупка воды, зарядка устройств, стирка, платный интернет и мелкие сувениры», — пояснила Минасина.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.