Врач рассказал, на какие болезни указывают шелушение кожи и ломкость ногтей

Комментарии

Шелушение кожи, борозды на ногтях, покраснение глаз или внезапная потеря веса могут быть не просто косметическими проблемами, а внешними сигналами серьёзных нарушений в организме. Об этом предупредил врач-терапевт Александр Новиков.

По его словам, постоянная сухость и шелушение кожи могут указывать не только на неправильный уход, но и на дефицит железа, витаминов или проблемы со щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи или белков глаз — повод проверить печень, а бледность часто говорит об анемии, а не просто об усталости.

Особое внимание врач рекомендует уделить состоянию ногтей и волос. Повышенная ломкость и выпадение могут свидетельствовать о нехватке железа, витамина D или В12, а также о заболеваниях щитовидной железы. Поперечные борозды на ногтях часто появляются после сильного стресса или перенесённой болезни, а изменение цвета ногтевой пластины — синюшность или желтизна — может указывать на проблемы с лёгкими, сердцем или печенью.

Среди других тревожных признаков Новиков назвал:

  • постоянные мешки под глазами и отёчность — возможный симптом хронических проблем с почками или щитовидной железой;
  • покраснение глаз без признаков инфекции — может быть связано с аутоиммунными или эндокринными нарушениями;
  • внезапное похудение — иногда сопровождает онкологические или эндокринные заболевания;
  • сутулость, скованность движений, шаткая походка — могут указывать не только на привычку, но и на хроническую боль, депрессию или неврологические нарушения.

Врач подчеркнул, что при появлении таких симптомов не стоит заниматься самолечением — необходимо обратиться к специалисту.

