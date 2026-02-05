Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт объяснила, почему когнитивные способности человека снижаются на морозе

Эксперт объяснила, почему когнитивные способности человека снижаются на морозе
Почему в морозы когнитивные способности ниже
Комментарии

В целом зима сказывается на настроении человека. Психолог Елизавета Куликова объяснила, почему наши когнитивные способности снижаются на морозе. Дело в том, что головной мозг – очень энергозатратный орган и понижение температуры стимулирует его на сохранение энергии через её экономию.

Во-первых, дефицит солнечных лучей и преобладание тёмного времени суток над дневным. Во-вторых, снижение физической активности. Вышеупомянутые факторы снижают выброс эндорфинов и других веществ — медиаторов головного мозга, которые управляют настроением. Кроме того, в период зимнего сезона падают такие когнитивные показатели, как память и внимание.

«Морозы обычно выпадают на окончание зимы, когда организм находится в истощении как физическом — дефициты витаминов, гиподинамия, нехватка солнечного света — так и эмоциональном — накопившаяся усталость от снега, гололедицы, подъёмов и возвращения после рабочего дня в темноте. Поэтому воспринимаются особо остро и могут спровоцировать состояние, близкое к депрессивному. Но оно ограничится только периодом морозов, пока на смену не придут долгожданная весна и потепление», — сказала эксперт.

Комментарии
