Психолог предупредил о негативном воздействии кофе на сон

Чрезмерное употребление напитка в течение дня может привести к серьёзным нарушениям сна. Психолог Юрий Бусин предупредил о негативном воздействии кофе на сон. По его словам, злоупотребление и отсутствие контроля над потреблением могут вогнать в замкнутый круг и сильно подорвать здоровье.

«Сон необходим для баланса тела и разума. Даже если человек не замечает проблем со сном, кофе может негативно влиять на качество его отдыха», — сказал эксперт.

Проблемы со сном несут за собой сопутствующие проблемы. Бусин предупредил, что последствиями может стать постоянная усталость, беспокойство и раздражительность.

