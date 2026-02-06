Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт назвала самый удачный месяц для выгодных путешествий по стране

Эксперт назвала самый удачный месяц для выгодных путешествий по стране
Когда дешевле путешествовать по России
Коммерческий директор сервиса «Авито Путешествия» Владислава Сакина рассказала, когда выгоднее всего путешествовать по России. Она посоветовала выбирать для поездок февраль. В это время цены на билеты и проживание гораздо ниже, а туристов — меньше.

Сакина объяснил, что спрос на жильё меньше, конкуренция между объектами размещения выше, а значит, путешественники чаще находят предложения со скидками. Кроме того, в этот период легче договориться о раннем заезде или позднем выезде без доплат.

«Зимой культурные направления раскрываются иначе. В музеях, на выставках и экскурсиях тише и спокойнее. Можно не спеша рассматривать экспозиции и, например, гулять по дворцам Петербурга без плотного туристического трафика», — добавила эксперт.

