Эксперт назвала самый удачный месяц для выгодных путешествий по стране

Коммерческий директор сервиса «Авито Путешествия» Владислава Сакина рассказала, когда выгоднее всего путешествовать по России. Она посоветовала выбирать для поездок февраль. В это время цены на билеты и проживание гораздо ниже, а туристов — меньше.

Сакина объяснил, что спрос на жильё меньше, конкуренция между объектами размещения выше, а значит, путешественники чаще находят предложения со скидками. Кроме того, в этот период легче договориться о раннем заезде или позднем выезде без доплат.

«Зимой культурные направления раскрываются иначе. В музеях, на выставках и экскурсиях тише и спокойнее. Можно не спеша рассматривать экспозиции и, например, гулять по дворцам Петербурга без плотного туристического трафика», — добавила эксперт.

