Претендентам предстоит пройти серьёзный отбор. «Роскосмос» открыл набор в отряд космонавтов. Теперь каждый гражданин России может попробовать свои силы и отправиться исследовать космическое пространство.

Кандидат должен быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук и диплом со средним баллом не ниже четвёрки. Обязателен опыт работы по специальности — минимум три года.

Кроме того, на заочном и очном отборочных этапах нужно будет показать знания в области математики физики, хотя бы бытовой уровень владения хотя бы одним европейским языком, а также безупречную грамотность.

Здоровье и физическая форма — ключевые критерии. У кандидата не должно быть хронических заболеваний, а уровень физподготовки должен быть высоким. Есть и другие ограничения: рост — от 150 до 190 см, вес — от 50 до 90 кг, размер обуви — не больше 46‑го.

Ещё одно условие — отсутствие татуировок. Исключение — тату с обозначением группы крови. Также до тестов допустят, если рисунок небольшой, до трёх сантиметров.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.