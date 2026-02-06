Эксперты составили рейтинг курортов России по сложности горнолыжных трасс

Подходящие для катания трассы могут найти как профи, так и новички. Специалисты сервисов «2ГИС» и «Отелло» проанализировали сложность трасс на горнолыжных курортах России и рассказали, куда стоит ехать уже опытным райдерам, а что лучше выбрать начинающим лыжникам и сноубордистам.

Фото: «2ГИС»

Новичкам подойдут курорты с большим количеством «зелёных» трасс (низкий уровень сложности). Среди таких — «Манжерок», «Архыз», «Розе Хутор» и «Шерегеш». Самые протяжённые трассы для начинающих находятся в «Манжероке» и на «Роза Хутор» — их длина достигает 5,5 км.

Тем, кто более уверенно стоит на лыжах и сноуборде, можно рассмотреть курорты «Солнечная дoлина», «Абзаково», «Красная Поляна», «Губаха» и «Домбай». Там трассы среднего уровня сложности занимают бо́льшую часть склонов.

Много «красных» трасс, подходящих для опытных лыжников и сноубордистов, есть на курортах «Газпром», в Белокурихе, на «Эльбрус-Азау», в «Шерегеше» и на «Губахе». А «чёрных» трасс для настоящих профи больше всего в «Горе Соболиной», «Бобровом логе», «Большом Вудъявре» и на курортах «Шерегеш» и «Чегет».

