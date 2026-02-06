Скидки
Lifestyle Новости

Эксперты составили рейтинг курортов России по сложности горнолыжных трасс

Эксперты составили рейтинг курортов России по сложности горнолыжных трасс
Уровень сложности горнолыжных трасс на курортах
Подходящие для катания трассы могут найти как профи, так и новички. Специалисты сервисов «2ГИС» и «Отелло» проанализировали сложность трасс на горнолыжных курортах России и рассказали, куда стоит ехать уже опытным райдерам, а что лучше выбрать начинающим лыжникам и сноубордистам.

Фото: «2ГИС»

Новичкам подойдут курорты с большим количеством «зелёных» трасс (низкий уровень сложности). Среди таких — «Манжерок», «Архыз», «Розе Хутор» и «Шерегеш». Самые протяжённые трассы для начинающих находятся в «Манжероке» и на «Роза Хутор» — их длина достигает 5,5 км.

Тем, кто более уверенно стоит на лыжах и сноуборде, можно рассмотреть курорты «Солнечная дoлина», «Абзаково», «Красная Поляна», «Губаха» и «Домбай». Там трассы среднего уровня сложности занимают бо́льшую часть склонов.

Много «красных» трасс, подходящих для опытных лыжников и сноубордистов, есть на курортах «Газпром», в Белокурихе, на «Эльбрус-Азау», в «Шерегеше» и на «Губахе». А «чёрных» трасс для настоящих профи больше всего в «Горе Соболиной», «Бобровом логе», «Большом Вудъявре» и на курортах «Шерегеш» и «Чегет».

