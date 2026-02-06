«МегаФон» лидирует по скорости мобильного интернета в России — исследование

Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, оператор стал лидером сразу по двум ключевым показателям: средним скоростям скачивания и загрузки данных в Сеть.

В период с 1 июля по 31 декабря 2025 года аналитики на территории страны осуществили 18,7 миллиона замеров скорости в сетях всех поколений. Скорость скачивания (download) у «МегаФона» составила 36,03 Мбит/с, а загрузки данных в Сеть (upload) — 11,54 Мбит/с. Это лучший показатель среди всех российских мобильных операторов.

Таких результатов удалось добиться благодаря проведённой оператором программе рефарминга. Она охватила более 31 тысячи базовых станций 3G «МегаФона». Перераспределение частот затронуло все города-миллионники, популярные курорты, авто и железнодорожные вокзалы, федеральные трассы. Также оператор расширил магистральные линии связи, увеличив пропускную способность более чем на 30%.

Важность технологического развития отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов: «Мы последовательно обновляем инфраструктуру по всей стране. Так, например, в Москве завершившийся рефарминг позволил увеличить медианную скорость скачивания на 50%, в нижегородском Дзержинске — на 25%, в Хабаровске — на 15%».