Lifestyle Новости

Синоптик предупредил о ледяных дождях в Москве в феврале

Синоптик предупредил о ледяных дождях в Москве в феврале
Синоптик предупредил о ледяных дождях
Комментарии

Жителей столицы в последний зимний месяц ожидает опасное погодное явление. О ледяных дождях в беседе с NEWS.ru предупредил синоптик Михаил Семёнов.

«Судя по всему, в конце зимы мы не раз увидим такие дожди из-за температурных перепадов и резких колебаний атмосферного давления. Ранее подобные климатические явления происходили, конечно, значительно реже», — отметил метеоролог.

Синоптик пояснил, что в феврале 2026 года на европейской территории страны продолжат бушевать циклоны. Они принесут с собой не только снегопады и штормовые ветра, но и гололёд, что сделает погоду «довольно холодной и не особо комфортной».

При этом, по прогнозу Михаила Семёнова, на Урале и в Сибири финальная часть зимы пройдёт по стандартному сценарию: будет снежно и морозно, с температурами от –10 до –20 градусов. В Москве же в середине месяца возможна оттепель, но ближе к концу февраля стоит ожидать резкого похолодания.

Комментарии
