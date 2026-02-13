Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть облепиху

Облепиха, популярный осенний суперфуд, может нанести серьёзный вред здоровью при определённых заболеваниях. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом».

«Облепиха по праву носит звание суперфуда. Но в медицине, как известно, всё дело в дозе и показаниях. Как гастроэнтеролог призываю видеть не только пользу, но и чёткие ограничения к её применению», — отметил врач.

По словам эксперта, облепиха обладает ценными свойствами: она рекордсмен по витамину С, содержит витамины Е и К, а её масло обладает противовоспалительным и заживляющим эффектами для слизистых оболочек.

Гастроэнтеролог рассказал, в каких случаях облепиху есть нельзя.

При повышенной кислотности. Свежие ягоды, сок или морс резко повышают кислотность желудочного сока, что приведёт к обострению гиперацидного гастрита и рефлюксной болезни. При жёлчнокаменной болезни. Желчегонный эффект облепихи может сдвинуть камень и вызвать закупорку протока, что является прямой угрозой, требующей экстренной операции. При остром панкреатите и холецистите. В острую фазу этих заболеваний кислая и жирная пища (включая облепиховое масло) находится под строжайшим запретом. При приёме некоторых лекарств и аллергии. Облепиховое масло может взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь, и лекарствами от давления. Также возможны индивидуальные аллергические реакции.

