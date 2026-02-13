Эксперт рассказала, как рассчитать, сколько калорий сжигается во время сна

Полноценный ночной сон может быть сопоставим с часовой пробежкой по энергозатратам. За ночь организм сжигает до 500 калорий, рассказала доктор Кэссиди Дженкинс, эксперт по психологии компании Welltech.

Количество сжигаемых во сне калорий зависит от индивидуального базового уровня метаболизма (BMR), на который влияют вес, возраст, пол и состояние здоровья. Например, человек весом 70 кг сжигает около 46 калорий в час, а за семь-девять часов сна — от 322 до 414 калорий. При весе 84 кг расход увеличивается до 56 калорий в час, что за ночь составляет уже от 392 до 504 калорий.

Наибольший расход энергии происходит во время фазы быстрого сна, когда активность мозга резко возрастает для обработки воспоминаний и эмоций, а регуляция температуры тела становится менее эффективной.

Однако доктор Дженкинс предупреждает, что сон, хотя и важен, не должен заменять физическую активность. Он является ключевым элементом восстановления, регулирования гормонов (включая гормоны голода — грелин и лептин) и профилактики метаболических нарушений. Хронический недосып, напротив, повышает уровень кортизола, усиливает аппетит и замедляет метаболизм.

