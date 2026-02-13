Диетолог предупредила о вреде правила «не есть после шести»

Популярное правило «не есть после 18:00» может нанести вред организму, затормозив метаболизм и спровоцировав набор веса. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова.

Специалист объяснила, если человек в течение дня питался недостаточно или пропускал приёмы пищи, то вечернее голодание воспринимается организмом как стресс. В ответ тело переходит в «режим запаса», начинает экономить энергию и замедляет обмен веществ. Это создаёт риск быстрого набора веса даже при незначительных пищевых срывах.

«Организм считывает это как стресс и включает режим запаса, тем самым замедляя метаболизм. Это неприятный звоночек, потому что при одном срыве можно набрать ещё больше веса», — предупредила диетолог.

При этом Мизинова отметила, что для определённых групп людей это правило может быть полезным инструментом. Оно помогает тем, кто страдает от компульсивного переедания по вечерам, не контролирует ночные приёмы пищи или имеет соответствующую вредную привычку. В таких случаях установленный временной лимит способствует формированию нового режима питания и разгружает пищеварительную систему в ночное время.

