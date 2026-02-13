Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Учёные выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь

Учёные выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь
Учёные выяснили, какие виды спорта продлевают жизн
Комментарии

Помимо общего объёма, важно и разнообразие видов нагрузки. Международная группа учёных выявила чёткую связь между регулярными занятиями спортом, разнообразием активностей и снижением риска преждевременной смерти.

В течение более чем 30 лет наблюдений за участниками (70 725 женщин и 40 742 мужчин) было зафиксировано 38 847 смертей. По словам авторов, практически все виды физической активности в свободное время, за исключением плавания, были связаны с более низким уровнем смертности от всех причин. Наибольший защитный эффект показали такие активности, как ходьба (снижение риска на 17%), теннис или сквош (15%), а также силовые тренировки, гребля и бег (по 13-14%).

Учёные подчёркивают, что самое полезное — не просто много двигаться, а заниматься разными видами активности. У людей, которые регулярно практиковали несколько разных спортивных занятий (например, ходьба, теннис, силовые), общий риск смерти снижался на 19%. Вероятность умереть от болезней сердца, рака или заболеваний дыхательной системы снижался на 13-41%.

Этот «эффект разнообразия» работал даже у тех, чей общий уровень нагрузки был не самым высоким.

Исследование опубликовано в BMJ Medicine.

Читайте также:
Как составить идеальный план тренировок для себя? Короткая и универсальная формула
Как составить идеальный план тренировок для себя? Короткая и универсальная формула

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android