Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет до нуля

В столице грядёт потепление. Как сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru, уже в ближайшую пятницу, 13 февраля, температура воздуха в Москве достигнет нулевой отметки.

Пик похолодания придётся на начало недели: в ночь на вторник, 10 февраля, столбики термометров опустятся до -13…-18°C, а в среду возможны морозы до -17…-22°C. В эти дни также прогнозируются небольшие снегопады и гололедица.

Перелом наступит в четверг, когда воздух прогреется днём до -3…-8°C. А в пятницу, 13 февраля, в Москве ожидается около 0°C с мокрым снегом.

«В субботу температура воздуха будет находиться в диапазоне от -2 до -7°C. На следующий день на юге Московской области местами до +1°C, в Москве — от -2 до -4°C, на севере региона — от -4 до -6°C», — сообщил Ильин.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.