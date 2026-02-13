Эксперт раскрыла пользу хлеба с салом в холода

Традиционная закуска — ржаной хлеб с салом — оказалась не только вкусной, но и исключительно полезной, особенно в холодное время года. Об этом в беседе с aif.ru рассказала директор Санкт-Петербургского филиала НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Парахина.

По словам эксперта, это сочетание — не просто гастрономический каприз. Вкусовой контраст (жирное и нежное сало с кисловатым и плотным ржаным хлебом) стимулирует разные рецепторы, создавая приятное ощущение во рту. Но главное — продукты идеально дополняют друг друга по составу.

Хлеб с салом представляют собой мощный натуральный «мультивитамин». Ржаной хлеб богат витаминами группы B, железом (его в нём больше, чем в говядине) и клетчаткой. Сало содержит витамины A, D, E, редкую арахидоновую кислоту (омега-6), важную для гормонов и сосудов, и олеиновую кислоту, которая снижает уровень «плохого» холестерина.

Пищевые волокна хлеба действуют как сорбент, а сало обладает желчегонным эффектом, вместе они способствуют быстрому и правильному усвоению пищи. Более того, ржаной хлеб даёт долгое чувство сытости и помогает нормализовать вес. Между тем сало в холода отлично насыщает, даёт энергию и, что важно, снижает тягу к сладкому и простым углеводам.

Несмотря на пользу, важно соблюдать меру, отмечает эксперт. Рекомендуемая суточная норма сала для здорового человека — 15-20 г (примерно один тонкий ломтик). При активных физических нагрузках можно есть до 40-50 г.

