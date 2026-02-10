Скидки
Lifestyle Новости

Психолог объяснила, как холода сказываются на настроении

Психолог объяснила, как холода сказываются на настроении
Как холода влияют на настроение
Комментарии

Холода не проходят без последствий на наш организм. Психолог Елена Куликова объяснила, как холода сказываются на настроении. По её словам, иногда зимний период несёт за собой апатию, хандру и даже депрессию.

«В целом зима сказывается на настроении человека. Во-первых, дефицит солнечных лучей и преобладание тёмного времени суток над дневным. Во-вторых, снижение физической активности. Вышеупомянутые факторы снижают выброс эндорфинов и других веществ-медиаторов головного мозга, которые управляют нашим настроением», — объяснила эксперт.

Кроме того, во время морозов значительно снижаются когнитивные показатели, как память и внимание. Причина тому — слишком серьёзная энергозатратность головного мозга.

