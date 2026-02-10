Скидки
Психолог объяснила, что такое гештальт на самом деле

Что такое гештальт
Это не просто желание. Психолог Ольга Тимонина объяснила, что такое гештальт, а также рассказала, как его закрыть. Эксперт объяснила, что с точки зрения психологии, то это некая картинка в голове, касаемая нашей потребности в ее удовлетворении.

Выглядеть это может совершенно по-разному. К примеру, у вас может быть картинка о том, что я должна приехать во Францию, увидеть Париж и умереть.

«Прорабатывать — это значит осознать. То есть посмотреть, что там за схема поведения, какая неудовлетворенность. Понять, какие эмоции мне не дают успокоиться. Эти эмоции надо отпустить. Еще одно расхожее словечко. Иногда это действительно происходит в виде слез и рыданий, иногда в виде скандала и ругани, иногда в виде агрессивных действий. То есть все происходит по-разному. Иногда вам нужно пережить чувство опустошения, то есть те эмоции, которые мы блокировали раньше, почему гештальт и не закрывался», — сказала Тимонина.

