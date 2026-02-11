Скидки
Эксперт объяснила феномен «молодых 40-летних»

Комментарии

Современная медицина и косметология даёт возможность выглядеть молодо практически в любом возрасте. Терапевт КДЦ РУДН Мария Сметанина объяснила, почему миллениалы в 40 лет часто выглядят младше.

«Вопрос о восприятии возраста действительно интересный и часто вызывает дискуссии. На этот счёт ведутся исследования, но однозначно сказать, что население в глобальном масштабе молодеет, наука пока не может. Однако ясно, что развитие медицины в целом, а также пластической хирургии и косметологии позволяет пациентам дольше сохранять молодость кожи и здоровье организма. Омолаживающие процедуры стали более доступными и эффективными», — сказала эксперт.

Кроме того, сегодня больше возможностей для правильного питания и занятий спортом. Всё это способствует улучшению общего состояния здоровья и внешности людей. Свою роль играет и психологический фактор. Если человек чувствует себя молодым, энергичным, то и окружающие воспринимают его именно так.

Комментарии
