Сахалинский лыжный марафон пройдёт на Дальнем Востоке 22 февраля. Трассы соревнований проложены из точки в точку: участники стартуют в посёлке Лесное Корсаковского городского округа, а финишируют в красивейшем городском парке Южно-Сахалинска.

В программе лыжные старты на 200 м, 1 км, 30 км, 50 км. Спортсменов встретят ожидающие болельщики, ведущий мероприятия, горячий обед, фотографы и фан-зона.

Абсолютные победители на дистанции 30 км и 50 км с первого по шестое место среди мужчин и женщин награждаются ценными призами соревнований. Победители соревнований, занявшие первое-третье места во всех возрастных группах, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта Сахалинской области, а также ценными призами.

