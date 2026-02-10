Скидки
Lifestyle Новости

Сахалинский лыжный марафон пройдёт на Дальнем Востоке 22 февраля

Сахалинский лыжный марафон пройдёт на Дальнем Востоке 22 февраля
Комментарии

Сахалинский лыжный марафон пройдёт на Дальнем Востоке 22 февраля. Трассы соревнований проложены из точки в точку: участники стартуют в посёлке Лесное Корсаковского городского округа, а финишируют в красивейшем городском парке Южно-Сахалинска.

В программе лыжные старты на 200 м, 1 км, 30 км, 50 км. Спортсменов встретят ожидающие болельщики, ведущий мероприятия, горячий обед, фотографы и фан-зона.

Абсолютные победители на дистанции 30 км и 50 км с первого по шестое место среди мужчин и женщин награждаются ценными призами соревнований. Победители соревнований, занявшие первое-третье места во всех возрастных группах, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта Сахалинской области, а также ценными призами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
