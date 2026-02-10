Скидки
Lifestyle Новости

Соревнования по плаванию Sprint пройдут в Раменском 22 февраля

Соревнования по плаванию Sprint пройдут в Раменском 22 февраля
Соревнования Sprint
Комментарии

Это серия заплывов на короткие дистанции в бассейнах. Соревнования Sprint пройдут в Раменском 22 февраля. Локация — бассейн «Сатурн». В программе спринтерские заплывы в бассейне для любителей и профессионалов. Это возможность в яркой и короткой гонке посоревноваться с пловцами любого возраста и уровня.

На старты серии допускаются участники от 8 лет, поэтому участие в них – возможность сравнить свои текущие результаты с секундами тех, кто скоро может стать профессионалами. В программе индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

Условия

  • Автоматический хронометраж;
  • соревнования в календаре Московской Области, возможность выполнить разряд;
  • большие трибуны для зрителей открыты с 12:00;
  • участники от 8 лет с награждением на всех дистанциях по всем возрастным категориям;
  • возможность принять участие во всех дисциплинах соревновательного дня.

Комментарии
