Российская путешественница назвала лучшие для жизни страны

Путешественница посоветовала присмотреться к странам Азии. Блогер Екатерина Баркалова (@Я Катя | Живу в путешествиях) рассказала, в каких странах возможно жить комфортно и без высоких расходов. Первое место в рейтинге занимает Вьетнам.

«Здесь очень дёшево, высокий уровень комфорта, хорошие квартиры, быстрый интернет, доставки, сервисы — всё работает. Это страна, где не нужно постоянно придумывать, как жить. Неслучайно Вьетнам часто называют одной из лучших [стран]», — сказала она.

Лучшими для жизни странами Екатерина также назвала [остров] Бали [в Индонезии] (за роскошную природу, комьюнити, сервис, вкусную еду), Австралию (за высокий уровень жизни, безопасность и очень доброжелательное отношение) и Грузию (низкие цены, доступную аренду, быстрый интернет, комфортный климат, возможность путешествовать по стране).

