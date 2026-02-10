82-летний ультрамарафонец удивил учёных своим уровнем физической подготовки

До 66 лет он не занимался спортом регулярно, но после пенсии начал бегать — и теперь, в 82 года, участвует в ультрамарафонах. Сначала Хуан Лопес Гарсия из Испании едва мог пробежать километр. Постепенно он набирал форму, в 70 лет вышел на соревнования, а позже перешёл на длинные дистанции.

Учёные обследовали Хуана и зафиксировали у него самый высокий показатель VO₂ max (способности организма усваивать кислород) среди 80‑летних — на уровне здоровых мужчин 20–30 лет. Кроме того, мышцы спортсмена необычайно эффективно используют кислород, позволяя ему долго поддерживать высокий темп бега.

«Случай вызвал интерес, потому что Хуан бросает вызов предположениям, насколько резко физическая работоспособность должна снижаться с возрастом, и допускает, что при правильных условиях можно поддерживать необычайную форму даже после 80 лет. Есть ещё много вопросов о траектории старения», — говорит Симона Порчелли, физиолог из Университета Павии (Италия), которая занимается изучением организма Хуана.

