Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

82-летний ультрамарафонец удивил учёных своим уровнем физической подготовки

82-летний ультрамарафонец удивил учёных своим уровнем физической подготовки
Хуан Лопес Гарсия
Комментарии

До 66 лет он не занимался спортом регулярно, но после пенсии начал бегать — и теперь, в 82 года, участвует в ультрамарафонах. Сначала Хуан Лопес Гарсия из Испании едва мог пробежать километр. Постепенно он набирал форму, в 70 лет вышел на соревнования, а позже перешёл на длинные дистанции.

Учёные обследовали Хуана и зафиксировали у него самый высокий показатель VO₂ max (способности организма усваивать кислород) среди 80‑летних — на уровне здоровых мужчин 20–30 лет. Кроме того, мышцы спортсмена необычайно эффективно используют кислород, позволяя ему долго поддерживать высокий темп бега.

«Случай вызвал интерес, потому что Хуан бросает вызов предположениям, насколько резко физическая работоспособность должна снижаться с возрастом, и допускает, что при правильных условиях можно поддерживать необычайную форму даже после 80 лет. Есть ещё много вопросов о траектории старения», — говорит Симона Порчелли, физиолог из Университета Павии (Италия), которая занимается изучением организма Хуана.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android