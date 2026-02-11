Опрос показал, в каких регионах живут самые счастливые россияне

Сибиряки и жители Урала оказались самыми счастливыми в России. Согласно опросу, чаще всего максимальные оценки своему уровню счастья ставят жители Новосибирской и Свердловской областей. В число наиболее позитивных регионов также вошёл Краснодарский край.

В целом настроение россиян можно назвать умеренно оптимистичным. Почти половина опрошенных оценивает своё эмоциональное состояние на 4–5 баллов из 5. Ещё примерно треть чувствует себя на среднем уровне.

При этом жители Москвы, Санкт‑Петербурга и Татарстана в основном останавливаются на отметке в три балла. А наименьшие показатели уровня счастья зафиксированы в Нижегородской области.

