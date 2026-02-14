Диетолог назвала продукты, которых следует избегать на отдыхе

Скидки
Диетолог назвала продукты, которые следует избегать на отдыхе

Отправляясь на курорт, стоит внимательнее относиться к выбору блюд в отеле или ресторане, чтобы отпуск не был омрачён пищевым отравлением. Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с NEWS.ru назвала категории продуктов, от которых стоит отказаться в первую очередь.

По словам эксперта, главную опасность представляют термически необработанные или недостаточно обработанные блюда. В этот список попали сырые и слабосолёные морепродукты, мясные блюда типа карпаччо и тартара, суши, а также маринованная рыба (севиче).

Такие продукты — идеальная среда для размножения патогенных бактерий в условиях жаркого климата, пояснила Писарева.

Особое внимание диетолог рекомендует уделить салатам и соусам. Опасность представляют не только готовые салаты с майонезной заправкой, которая портится без холодильника за считаные часы, но и свежие соусы типа сальсы, не прошедшие термическую обработку.

«Выбирайте лучше либо горячее, либо свежеприготовленное. Ну ещё лучше заказывать блюда, которые готовятся к вашему заказу», — советует врач.

Также опасен лёд: его часто делают из некачественной водопроводной воды. Эксперт рекомендует заказывать напитки без льда.

