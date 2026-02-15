Немецкие учёные назвали три недооценённых способа снизить давление

Борьба с гипертонией не ограничивается только таблетками, диетой и физкультурой. Учёные из Института Роберта Коха в Германии выделяют три мощных, но часто недооценённых фактора, которые кардинально влияют на уровень артериального давления.

Высокое кровяное давление остаётся одной из главных предотвратимых причин преждевременной смерти в мире. Помимо известных рисков, таких как нездоровое питание и недостаток движения, особое внимание специалисты уделяют ещё трём аспектам.

Контроль веса. Метаанализ восьми исследований с участием 2100 человек показал, что снижение массы тела приводит к значимому падению давления: в среднем на 4,5 мм рт. ст. систолического и на 3,2 мм рт. ст. диастолического.

Качественный сон. Во сне давление в норме снижается. Однако нарушения, такие как регулярный недосып или избыточный сон, напрямую связаны с риском развития гипертонии, особенно в среднем возрасте. Здоровая продолжительность сна — семь–девять часов в сутки.

Управление стрессом. Гормоны стресса сужают сосуды и учащают сердцебиение. Исследования подтверждают эффективность методов борьбы с ним: медитация и практики осознанности приводят к статистически значимому снижению показателей. Особенно впечатляют данные о йоге — регулярные занятия снижают систолическое давление в среднем на 4,17 мм рт. ст., а диастолическое — на 3,62 мм рт. ст.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.