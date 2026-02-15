Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Немецкие учёные назвали три недооценённых способа снизить давление

Немецкие учёные назвали три недооценённых способа снизить давление
Три недооценённых способа снизить давление
Комментарии

Борьба с гипертонией не ограничивается только таблетками, диетой и физкультурой. Учёные из Института Роберта Коха в Германии выделяют три мощных, но часто недооценённых фактора, которые кардинально влияют на уровень артериального давления.

Высокое кровяное давление остаётся одной из главных предотвратимых причин преждевременной смерти в мире. Помимо известных рисков, таких как нездоровое питание и недостаток движения, особое внимание специалисты уделяют ещё трём аспектам.

Контроль веса. Метаанализ восьми исследований с участием 2100 человек показал, что снижение массы тела приводит к значимому падению давления: в среднем на 4,5 мм рт. ст. систолического и на 3,2 мм рт. ст. диастолического.

Качественный сон. Во сне давление в норме снижается. Однако нарушения, такие как регулярный недосып или избыточный сон, напрямую связаны с риском развития гипертонии, особенно в среднем возрасте. Здоровая продолжительность сна — семь–девять часов в сутки.

Управление стрессом. Гормоны стресса сужают сосуды и учащают сердцебиение. Исследования подтверждают эффективность методов борьбы с ним: медитация и практики осознанности приводят к статистически значимому снижению показателей. Особенно впечатляют данные о йоге — регулярные занятия снижают систолическое давление в среднем на 4,17 мм рт. ст., а диастолическое — на 3,62 мм рт. ст.

Читайте также:
Яйца нам не враги: какие продукты на самом деле повышают холестерин
Яйца нам не враги: какие продукты на самом деле повышают холестерин

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android