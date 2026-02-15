Скидки
Эксперт объяснил, почему в России может подорожать кофе

Рост цен на кофе в России в ближайшее время возможен, однако его причина кроется не в сокращении поставок зёрен из Бразилии, а во внутренних экономических факторах. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По словам эксперта, несмотря на то что Россия является крупнейшим импортёром бразильского кофе, дефицита сырья на рынке нет, и объёмы поставок напрямую не определяют стоимость продукта в магазинах или кофейнях. Ценообразование зависит от целого комплекса других составляющих.

«Ценообразование зависит не только от стоимости сырья. На цену влияет много факторов, например, стоимость переработки сырья, которая в основном сконцентрирована в России, упаковка», — пояснил Чантурия.

Ключевыми драйверами роста себестоимости, по мнению главы ассоциации, являются постоянно растущие внутренние тарифы и налоги, а также стоимость переработки и упаковки. Дополнительным финансовым бременем для бизнеса становятся инвестиции в оборудование для обязательной маркировки товаров с июня 2026 года. Влияет и стоимость кредитных ресурсов для компаний.

Чантурия подчеркнул, что производители не определяют конечную розничную цену — её устанавливают магазины, которые зарабатывают на перепродаже. Поэтому то, как изменение закупочной цены у производителя отразится на полке, зависит от конкретной торговой сети. Аналогичная ситуация может сложиться и в кофейнях, где входная цена на сырьё также с высокой вероятностью вырастет.

