Гастроэнтеролог назвала три самых полезных блюда из бобовых

Горох, чечевица и нут — доступные и питательные продукты, которые могут составить конкуренцию модным суперфудам, если их правильно приготовить. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала, как извлечь максимум пользы из этих культур, минимизировав такие неприятные последствия, как вздутие и тяжесть.

Как пояснила эксперт, эти бобовые — ценные источники растительного белка, железа и клетчатки, которая служит пищей для полезной микрофлоры кишечника. Однако они же содержат фитаты, мешающие усвоению минералов, и олигосахариды, вызывающие газообразование. Риски можно снизить с помощью правильной кулинарной обработки.

Врач рекомендует три наиболее безопасных и полезных блюда.

Хумус из нута. Нут необходимо замочить на ночь, а затем варить в той же воде не менее двух часов. Это разрушает фитиновую кислоту. При приготовлении пасты врач советует быть осторожнее с чесноком и тахини, которые сами могут провоцировать газообразование.

Суп-пюре из красной чечевицы. Этот сорт не требует замачивания и быстро разваривается, легко усваиваясь. Блюдо обеспечивает организм белком, а добавление куркумы или имбиря может усилить противовоспалительный эффект.

Отварной зелёный горошек на гарнир. В отличие от сушёного, зелёный горошек содержит меньше трудноперевариваемых веществ. Его можно подавать к мясу, рыбе или как самостоятельный гарнир.

«При этом нужно помнить, что даже самую полезную непривычную еду следует вводить в рацион постепенно. Порции должны быть умеренными, чтобы была возможность прислушаться к самочувствию и вовремя внести коррективы», — заключила Екатерина Кашух.

