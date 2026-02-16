Врач предупредил о рисках для любителей доставки еды

Когда сервисы доставки могут навредить здоровью? На этот вопрос в беседе с aif.ru ответил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что сам по себе заказ готовой пищи не является проблемой. Более того, разнообразные и свежие блюда из ресторанов зачастую полезнее, чем скудный и однообразный домашний рацион, вроде ежедневных макарон с колбасой.

Главный риск, по словам врача, заключается в другом. Опасность возникает, когда человек, ведущий малоподвижный образ жизни (например, удалённо работая за компьютером), потребляет количество калорий, рассчитанное на активную физическую нагрузку. Это неизбежно приводит к набору лишнего веса, а в перспективе — к риску развития гипертонии, сахарного диабета, инсульта и инфаркта.

Для профилактики негативных последствий Кондрахин рекомендует регулярную физическую активность. Он советует делать короткие пятиминутные разминки в течение рабочего дня и чаще выходить из дома.

