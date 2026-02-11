Психолог поделился простой уловкой, которая поможет снизить вес

Психолог Дмитрий Деулин поделился простой уловкой, которая поможет снизить вес. Он посоветовал найти команду единомышленников.

«Здесь «отстающим» могут помочь с лучшим осознанием своих мотивов. Это может называться вашей авторской «системой поддержки». Онлайн-группа, член семьи, друг могут регулярно оценивать ваш успех, способствовать сохранению преданности делу. Кроме того, необходимо перед началом реализации программы поделиться замыслом с кем-то значимым для вас, получить положительное подкрепление, совет. Ориентация на значимого человека будет способствовать повышению вашей мотивации и добросовестному выполнению всех поставленных задач», — сказал эксперт.

Положительные аффирмации или лаконичные одобрительные фразы в ваш адрес также являются сильным «мотиватором». Но крайне важно, чтобы вёлся протокол наблюдений за состоянием здоровья и веса. Ещё стоит спланировать рацион питания. Так психологически комфортнее отслеживать положительные изменения, получать удовлетворение, либо наоборот — в случае «охлаждения» эффекта, скорректировать программу и питание.

