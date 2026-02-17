«Стратус» захватил Россию: врач раскрыл главные симптомы штамма COVID-19

В России доминирующим вариантом коронавируса стал штамм XFG, известный как «Стратус» — на него приходится 99% новых случаев заражения COVID-19. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков в беседе с URA.RU рассказал, как этот вирус обходит иммунную защиту и кто находится в группе риска.

По словам эксперта, главная стратегия «Стратуса» — ускользание от иммунитета людей, которые уже сталкивались с коронавирусом или были вакцинированы. Вирус особенно эффективно заражает тех, у кого иммунная память ослабла: детей, пожилых людей, лиц с иммунодефицитом, а также тех, кто переболел несколько лет назад и не имеет достаточного уровня антител.

У людей с нормальным иммунитетом заболевание чаще всего протекает в лёгкой форме. Болезнь длится несколько дней, а тяжёлые случаи с поражением лёгких встречаются крайне редко и связаны с очень высокой вирусной нагрузкой, например, при длительном нахождении в замкнутом пространстве с больными.

Ключевые симптомы «Стратуса»:

лёгкая температура, озноб;

боль и першение в горле;

насморк;

общая слабость;

в отдельных случаях — потеря обоняния, дискомфорт в животе.

«Без лабораторного теста невозможно определить, что это именно коронавирус, — подчеркнул инфекционист. — COVID-19 — это часть ОРВИ».

