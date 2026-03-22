Диетолог рассказала, кому не стоит есть блины

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Чемпионатом», кому не стоит есть блины. Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — гастритом, язвой, панкреатитом — блины относятся к потенциально тяжёлой пище: жареное тесто, мука, жир и сахар могут провоцировать изжогу, тяжесть и боль. В период обострения такие блюда обычно исключают, в ремиссии возможны только небольшие порции менее жирных блинов и желательно после согласования со специалистом.

«При сахарном диабете классические блины на белой пшеничной муке со сладкими начинками вызывают резкий подъём сахара, поэтому важно уменьшать порцию (1–2 блина), выбирать цельнозерновую муку, несладкие или умеренно сладкие начинки и обязательно учитывать блины в общем углеводном «бюджете» дня. Людям с лишним весом и метаболическими нарушениями также нужен строгий контроль количества, иначе блины легко превращаются в источник «пустых» калорий», — сказала эксперт.

Есть и ситуации, когда блины нужно серьёзно ограничивать или адаптировать рецепт. При непереносимости глютена стоит использовать безглютеновые смеси или, например, гречневую муку, а при непереносимости лактозы — растительное молоко (овсяное, миндальное, соевое) и безмолочные начинки.

