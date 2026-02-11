Скидки
Lifestyle Новости

Психолог рассказала, какой простой утренний ритуал поднимет продуктивность

Психолог рассказала, какой простой утренний ритуал поднимет продуктивность
Это отличный способ зарядиться на работу. Психолог Светлана Пуля рассказала, какой простой утренний ритуал поднимет продуктивность. Она рекомендовала начинать день с заправки постели. По словам эксперта, это действие может заметно повлиять на настроение и продуктивность в течение всего дня.

«Казалось бы мелочью: встать и аккуратно расправить простыню. Но именно этот короткий ритуал может задать тон всему дню. Первое действие дня посылает мозгу важный сигнал: «день начался, я действую». Выполнив простую задачу сразу после подъёма, человек уменьшает склонность к промедлению и повышает готовность браться за следующие дела. Это не метафора, а поведенческий механизм: маленькая победа запускает цепочку действий», — объяснила психолог.

Пуля добавила, что с нейропсихологической точки зрения утренняя заправка постели представляет собой компактный приём активации механизмов формирования привычки и снижения когнитивной нагрузки. Выполнение предсказуемого действия сразу после пробуждения служит сигналом для мозга, который запускает автоматическую последовательность. Небольшая награда — чувство выполненного дела — сопровождается кратковременным выбросом нейромедиаторов, в том числе дофамина, что укрепляет поведение при повторении.

