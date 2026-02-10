Скидки
Третий этап кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS Индор Эволюция пройдёт 15 февраля

IRONSTAR & CROCUS FITNESS Индор Эволюция
15 февраля 2026 года в Москве состоится третий этап серии indoor-триатлона IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ — старт в формате «реверс». Соревнования пройдут на базе клуба Crocus Fitness Ленинградский и продолжат зимний соревновательный сезон для любителей триатлона.

Этап «реверс» предполагает нестандартный порядок дисциплин: участникам предстоит преодолеть 15 минут бега, 25 минут велогонки и 10 минут плавания. Такой формат отличается от классического триатлона и требует от спортсменов быстрой адаптации к смене нагрузок.

Indoor-триатлон проходит в закрытом помещении с использованием беговых дорожек, велотренажёров и бассейна, а результат определяется по максимально преодолённой дистанции за отведённое время.

Соревнования являются частью кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ, который включает пять этапов в Москве и Санкт-Петербурге, а также суперфинал. Участие возможно в любом этапе серии. По итогам каждого старта участникам начисляются рейтинговые баллы ALL STARS 2026. Участие в соревнованиях доступно с 16 лет, предусмотрены индивидуальный и эстафетный форматы.

