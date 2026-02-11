Скидки
Главная Lifestyle Новости

Турэксперт назвал альтернативы Кубе для путешествий

Куда поехать вместо Кубы
Комментарии

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Максим Абасов в беседе с «Абзацем» назвал альтернативы Кубе для путешествий. По словам эксперта, Азия набирает обороты.

Если говорить о более бюджетных альтернативах, стоит смотреть в сторону Вьетнама. Фиксируется рост турпотока туда практически на 240% по сравнению с прошлым периодом. Отзывы исключительно положительные – страна действительно прекрасная и гостеприимная.

«Если смотреть на альтернативы Кубе на Карибах, это, конечно, Доминикана. Но сейчас у нас действительно очень хорошо расцветает Азия. Япония, Китай – можно найти варианты подешевле. Основные бюджетные направления для наших туристов – это Таиланд, Вьетнам. Мексика – неплохой вариант: можно и чемпионат мира посмотреть, и отдохнуть. В то время как визы в страны-соорганизаторы, США и Канаду, получить крайне сложно, Мексика остаётся более доступной альтернативой», — сказал эксперт.

Комментарии
