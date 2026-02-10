Волонтёр на Олимпиаде-2026 рассказала о своих обязанностях во время Игр

Волонтёр спортивных презентаций на Олимпийских играх – 2026 Ульяна Шуба рассказала «Чемпионату» о своих задачах во время соревнований. По её словам, добровольцы из разных стран работают над созданием атмосферы на площадках. Ульяна подчеркнула, что волонтёры также отвечают за проведение церемонии и самих соревнований.

«В мои обязанности входит поддержка в управлении талисманами, маскотами, помощь диджеям, спикерам, приглашённым знаменитостям за кулисами, поддержка церемонии награждения, а также взаимодействие со зрителями и улучшение атмосферы мероприятия», — поделилась Шуба.

При этом есть и другие виды волонтёрской деятельности на Играх. Например, добровольцы могут помогать командам и спортсменам внутри олимпийской деревни или журналистам в пресс-центрах. Для тех, у кого есть квалификация, доступно медицинское волонтёрство. Они при необходимости оказывают первую доврачебную помощь гостям и зрителям.

