Lifestyle Новости

Волонтёр Олимпиады — 2026 рассказала об условиях для добровольцев на Играх

Волонтёр Олимпиады — 2026 рассказала об условиях для добровольцев на Играх
Что получают волонтёры за работу на Олимпиаде
Комментарии

Волонтёр Ульяна Шуба рассказала «Чемпионату» об условиях для добровольцев во время соревнований. По её словам, больше всего опций доступно волонтёрам из Италии, а вот тем, кто приехал из других стран, приходится сложнее.

«К сожалению, на контрасте с Играми в Париже в Милане не предоставляются ни компенсация на транспорт волонтёрам, приезжающим из-за границы, ни размещение, что сильно усложняет мобильность и удобство участия. Но если вы работаете на разных площадках, можно воспользоваться шаттлом. Это удобно, так как Игры в Италии вышли за пределы Милана и растянулись по регионам. Также волонтёрам предоставляется питание», — рассказала Ульяна.

Кроме того, каждому волонтёру выдаётся экипировка с уникальным дизайном. В комплекте: тёплая форма, рюкзак, кроссовки, а также наручные часы. Набор отличается в зависимости от площадки и направления деятельности. Ещё волонтёрам вручают подарки — игрушка-маскот и термокружка.

Комментарии
