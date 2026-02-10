Волонтёр Олимпиады — 2026 рассказала об условиях для добровольцев на Играх

Волонтёр Ульяна Шуба рассказала «Чемпионату» об условиях для добровольцев во время соревнований. По её словам, больше всего опций доступно волонтёрам из Италии, а вот тем, кто приехал из других стран, приходится сложнее.

«К сожалению, на контрасте с Играми в Париже в Милане не предоставляются ни компенсация на транспорт волонтёрам, приезжающим из-за границы, ни размещение, что сильно усложняет мобильность и удобство участия. Но если вы работаете на разных площадках, можно воспользоваться шаттлом. Это удобно, так как Игры в Италии вышли за пределы Милана и растянулись по регионам. Также волонтёрам предоставляется питание», — рассказала Ульяна.

Кроме того, каждому волонтёру выдаётся экипировка с уникальным дизайном. В комплекте: тёплая форма, рюкзак, кроссовки, а также наручные часы. Набор отличается в зависимости от площадки и направления деятельности. Ещё волонтёрам вручают подарки — игрушка-маскот и термокружка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.