Психолог дала совет, как восстановиться после эмоциональной перегрузки

Психолог Ирина Беннет дала совет, как восстановиться после эмоциональной перегрузки. Она рекомендовала попробовать практики для расслабления нервной системы.

Беннет объяснила, что эмоциональная перегрузка — это когда наша нервная система работает на пределе возможностей. Мы привыкли поддерживать определённый эмоциональный фон, но при длительном стрессе нагрузка становится слишком сильной. Тогда организм тратит больше энергии, чем может восстановить, и наступает истощение.

«Хороший сон, прогулки, спорт и встречи с близкими помогают восстановить баланс. Физическая активность снижает уровень стресса, а положительные эмоции подпитывают психику. Если не давать себе отдых, можно столкнуться с эмоциональным выгоранием, когда пропадает любая мотивация и желание что-то делать», — сказала эксперт.

