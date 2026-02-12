Турэксперт рассказала, как найти вкусную местную еду в путешествиях

Идеальный вариант для ужина — маленькое семейное кафе. Турэксперт Рада Минасина рассказала в беседе с Life.ru, как найти вкусную местную еду в путешествиях. Она посоветовала обходить стороной большие рестораны на главных улицах, где всегда много туристов.

«Когда вы видите ресторан с меню на пяти языках и фотками блюд на витрине, скорее всего, перед вами место для туристов. Это не всегда значит, что еда плохая, но почти всегда это значит более высокие цены и менее аутентичную кухню. Лучше искать места, где едят местные: обратите внимание на потоки людей в обеденное время, на то, кто сидит за столиками и разговаривает на местном языке», — сказала эксперт.

Также стоит искать маленькие семейные кафе — там часто готовят по старинным рецептам и используют местные продукты, поэтому вкус получается настоящим и узнаваемым. Цены обычно ниже, чем в туристических ресторанах, а порции часто большие, так что можно делить блюдо или брать половину порции. Общий совет — приходите вне часа пик: персонал будет добрее, а вы сможете спокойно пообщаться с хозяевами и узнать фишки меню.

