Забег Ladoga Winter Trail пройдёт в Ленинградской области 23 февраля

Зимний трейл на Ладожском озере проходит через два региона – Ленинградскую область и Республику Карелия. Забег Ladoga Winter Trail запланирован на 23 февраля. В программе старты на 40 км, 22 км, 11 км, 5 км.

Маршрут забега проложен по замёрзшим рекам и прибрежной акватории самого большого озера Европы. С трассы открываются потрясающие виды на заснеженные скалы, лес и гладь озера.

Стартовый городок располагается на территории «Драйв Парк Ладога». Участников ждут отапливаемые раздевалки и горячее питание.

