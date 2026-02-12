Скидки
Дерматолог рассказала, насколько безопасно делать экзосомную терапию

Безопасна ли экзосомная терапия
Экзосомы — это внеклеточные везикулы, крошечные «пузырьки», которые клетки выделяют в окружающую их среду. Их используют для экзосомной терапии, направленной на регенерацию и улучшение качества кожи. В рубрике «Теперь вы знаете» врач-дерматовенеролог Дарья Пономарёва объяснила, безопасна ли такая процедура.

Эксперт рассказала, что в процессе врач делает микроинъекции очень тонкой иглой в проблемные зоны или использует мезороллер. Также экзосомы применяют накожно после агрессивной аппаратной или инъекционной процедуры. По словам Пономарёвой, основные риски связаны с некачественным или загрязнённым патогенами продуктом.

«Опасные побочные эффекты. Возможно инфицирование, если допущены нарушения при хранении продукта. Есть потенциальный риск онкогенеза, если экзосомы получены из непроверенных или опухолевых клеток, так как они могут нести сигналы для деления клеток. Поэтому источник и чистота продукта критически важны», — сказала врач.

Кроме того, возможны естественные реакции в виде покраснения, отёка, болезненности в месте укола, а также аллергические реакции.

