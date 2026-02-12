Скидки
Lifestyle Новости

Врач перечислил продукты с высоким содержанием холестерина

Врач перечислил продукты с высоким содержанием холестерина
Где содержится много холестерина
Комментарии

Врач-кардиолог Антон Вахляев в рубрике «Теперь вы знаете» перечислил продукты с высоким содержанием холестерина. Он рассказал, что основной источник холестерина — насыщенные жиры. Они содержатся в колбасах, сосисках, беконе, жирном красном мясе, сливочном масле, некоторых растительных маслах (кокосовое, пальмовое), субпродуктах (мозге, печени, почках, легких).

«Продукты с высоким содержанием жиров животного происхождения всегда будут в избытке содержать холестерин. Я бы в первую очередь отметил в этой группе молочную продукцию (сыры, сливочное масло, сливки, сметана, цельное молоко) и без исключения все колбасы и ветчины», — сказал эксперт.

А вот с яйцами, которые часто называют главным источником холестерина, всё не так однозначно. По словам врача, это сбалансированный продукт с высокими питательными свойствами. Весь холестерин находится в желтке. Людям с нарушениями обмена холестерина стоит ограничить их употребление до трёх в неделю. Но совсем отказываться от яиц не стоит, потому что там много других полезных веществ.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
