Заплыв Ultra Festival «Руза» пройдёт в Московской области 23 февраля

Заплыв Ultra Festival Руза пройдёт в Московской области 23 февраля. Локация —Дворец водных видов спорта «Руза». В программе соревнования по плаванию на время: 15, 30, 60 и 180 минут в индивидуальных заплывах и в микст-команде из двух участников (по 30 минут).

Участникам, расставленным до восьми человек на дорожку в соответствии с заявленными скоростями, необходимо проплыть как можно большее расстояние за отведённое время.

Формат подойдёт всем любителям плавания на длинные дистанции, триатлетам, бегунам-марафонцам и даже велогонщикам. Принять участие в соревнованиях могут пловцы любого возраста с 14 лет и уровня подготовки, ограничений нет.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

