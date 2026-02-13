Скидки
Психолог рассказала, как распознать расстройство пищевого поведения

Как распознать РПП
Не всегда возможно сделать явный вывод. Психолог Анастасия Валуева рассказала, как распознать расстройство пищевого поведения. По её словам, человека с РПП выдают привычки.

«На уровне поведения какие симптомы? Строгие ограничения в питании, отказ от приёма пищи в компаниях, ритуалы вокруг еды, разрезание на мелкие кусочки, длительное пережёвывание, частые походы в туалет после еды и изнуряющие тренировки», — перечислила эксперт.

Кроме того, как признаки бывают высыпания, акне и кожные симптомы. Главный критерий, какой мы здесь можем выделить, — это страдания, потеря контроля. То есть если питание начинает управлять жизнью человека — это, конечно, повод обратиться к специалисту.

